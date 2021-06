José Antonio Kast nuevamente "despedazó" la figura política de Sebastián Piñera

El candidato presidencial del Partido Republicano nuevamente se desmarcó del "legado" y segundo Gobierno de Piñera.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió en duros términos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con La Tercera, el ultraderechista partió hablando de sus contrincantes de Chile Vamos.

"Ahora nos vamos a medir. Y creo que va a ser un buen ejercicio ver cuál es el proyecto político de la derecha que va a tener más fuerza. Nosotros tenemos una identidad y eso se va a poner a prueba ahora, en noviembre y en diciembre, porque las presidenciales no están definidas", indicó.

Luego, tras hablar de lo que provocó el Estallido Social en Chile, Kast aprovechó la instancia para repasar al mandatario y sus promesas de campaña incumplidas.

"Es un tema que parte con el desconocimiento de Sebastián Piñera de su programa de Gobierno, mucho antes. Apoyamos lentamente y buscando el triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta y lo hicimos porque él dijo que iba a bajar los impuestos, que iba a achicar el Estado, que iba a combatir el nepotismo, a los operadores políticos, al terrorismo, que nos iban a dar más seguridad, que iba a haber crecimiento económico… No hizo nada de eso", detalló.

"El Presidente estaba más preocupado de su figura a nivel internacional que de las urgencias sociales en Chile y tenía dentro de su conglomerado de Gobierno personas que estaban más preocupadas de los temas de la elite política que de las urgencias sociales", aseguró JAK.

A raíz de esto, el candidato indicó que él sí conoce los problemas reales que existen en el país.

"Yo no digo que yo vaya al consultorio, al colegio público y ande en el Transantiago. Pero sí conozco la realidad y hay otros que no conocen la realidad. Van al corte de cinta de la inauguración de una villa, pero después no vuelven a ver cómo se vive allí", expuso.

"He recorrido 250 comunas de todo Chile, desde Camiña-Colchane hasta Timaulken. Preguntaría quiénes de la elite política han realizado en los últimos años un recorrido tan grande por Chile. Recorrí casi todas las urgencias de los hospitales de la Región Metropolitana, hice casi todos los recorridos del Transantiago", añadió.

Finalmente, Kast sostuvo que "no hay un problema con el modelo económico de Chile, hay un problema con los políticos que abusaron del sistema".