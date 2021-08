José Antonio Kast fue agredido por transeúnte que le pidió una foto en Ovalle

"Hay gente que me quiere y gente que me tiene mala. Pero nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mí", señaló el republicano.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sufrió un "guape" por un joven durante su visita a Ovalle, en el contexto de su campaña para las elecciones de noviembre.

En un video viralizado en redes sociales, se ve a un joven que se acerca al candidato para pedirle una fotografía selfie, sin embargo, tras terminar la foto y en el momento en que el republicano se volteó, el sujeto le pegó en la cabeza y luego huyó.

Ante esto, el republicano tomó su cuenta de Twitter para denunciar la situación acusando que le “pegaron un guate”.

“Ayer me pegaron un ‘guate’ en Ovalle. Y el ‘valiente’ salió arrancando. Hay gente que me quiere y gente que me tiene mala. Pero nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mí”, escribió el candidato a La Moneda.

A @joseantoniokast le hicieron un "cacha bien" en Ovalle y dijo que: “Me pegaron un guate" y ”nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mi" /CLARO, UDS torturan, asesinan, hacen desaparecer, violan, masacran, y mandan a asesinar campesinos en Paine.

Vía @rvfradiopopular pic.twitter.com/vGktIR9hdo — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) August 7, 2021

“Para la próxima, dejemos la cobardía de lado y hablemos cara a cara, con argumentos. ¡Atrévanse!”, finalizó el republicano.