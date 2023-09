José Antonio Kast estaría moviendo sus hilos para tener el control del Consejo Constitucional

Una investigación realizada por el The Clinic reveló que José Antonio Kast ha estado moviendo los hilos para que el Consejo Constitucional funcione como él quiere. El Partido Republicano se convirtió en la colectividad con más representantes en la escritura de la nueva Constitución y desde el principio mencionaron que quieren plasmar sus principios en el borrador.

El estudio realizado el medio citado indica que hace algunas semanas ocho consejeros (republicanos, de Chile Vamos y del sector) se juntaron en la sede de Ideas Republicanas para zanjar ideas en común, previo a las votaciones de temas clave en la comisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En la reunión llegó el líder del partido Republicano “para saludar”, pero siempre con la doble intención de reforzar algunos puntos que consideraba vitales para el debate.

El primer punto que quería establecer, era que desde su colectividad no hay líneas rojas y que su bancada en el Consejo Constitucional está dispuesta “a moderar posiciones” siempre con el fin de llegar a acuerdos. Además, planteó que la derecha debía defender el fortalecimiento de la protección del derecho a la vida en el borrador.

Los movimientos de Kast

Solo unos días después del encuentro se realizó la votación del inciso que planteaba que “Todo ser humano es persona”, donde Germán Becker (RN), Hutt (Evo), Gallardo (RN) y Eluchans (UDI) tomaron la decisión de abstenerse.

El resultado de la votación no dejó feliz a Kast quien mediante su cuenta de Twitter compartió: “Es de esperar que no se repita lo que vimos la semana pasada donde 4 consejeros de CHV no respetaron los acuerdos plasmados en las llamadas unidades de propósito. Hoy se puede enmendar el camino. Quizás mañana ya sea tarde”.

El citado medio habló con una comisionada experta, que está ligada al sector, y les comentó han existido llamados y mensajes vía WhatsApp donde el excandidato presidencial presiona con argumentos como: “Si no me apruebas este artículo, mi partido va a rechazar tus propuestas”.

The Clinic conversó con Fernando Viveros, consejero constitucional del Partido Comunista, quien comentó que “en la interna, más allá de los tuits de Kast, hemos visto cómo presionan a los consejeros de la UDI, RN y Evópoli. La presión es evidente, sobre todo después de su caída estrepitosa en las encuestas”.

Finalmente, desde Chile Vamos han descartado en varias ocasiones cualquier tipo de injerencia del líder del Partido Republicano.