José Antonio Kast "barrió el piso" con la candidatura presidencial de Joaquín Lavín

"Si hemos visto a alguien que ha hecho populismo desde la derecha es Joaquín Lavín", declaró el líder de la ultraderecha.

El líder del Partido Republicano y actual candidato presidencial, José Antonio Kast, nuevamente lanzó sus dardos contra el alcalde de Las Condes y potencial carta de Chile Vamos a La Moneda, Joaquín Lavín, por la excesiva visibilidad que ha tenido el edil de la UDI en los canales de televisión y en las encuestas.

Según el representante de la ultraderecha en Chile, Lavín tiene la ventaja de que en su comuna (Las Condes) se pagan muchos tributos de muchas empresas que no se pagan en las comunas periféricas y a su favor tiene acceso a recursos que otros alcaldes no tienen.

"Él lo vende todo como si lo fuera a hacer para todo Chile y no es así. Una cosa es hacer un modelo y otra cosa es poder replicarlo a nivel nacional", dijo Kast a La Tercera, sobre el alcalde Lavín.

Para Kast, ser alcalde no es ser Presidente y, a su juicio, ambos cargos son muy distintos. Dijo que las decisiones que toma un Presidente requieren otro tipo de liderazgo y aseguró no tener recuerdos de que haya habido alcaldes que hayan sido Presidente. "Joaquín Lavín lo ha intentado desde las alcaldías y no le resultó", agregó.

El exdiputado explicó que pretende seguir el mismo camino que en 2017 lo llevó a conquistar el 7,93% de los votos en las elecciones presidenciales, por lo que irá a primera vuelta y luego conversar con Chile Vamos los pasos a seguir. Sin embargo, consultado por la posibilidad de llegar a acuerdo con el oficialismo en pactos electorales como, por ejemplo, en las municipales, Kast dice que no cierran la puerta a decir "cómo elegimos al mejor candidato para las distintas comunas".

Sin embargo, advirtió que "no queremos que las comunas, como Las Condes y Recoleta, tengan dos candidatos que no quieren ser alcaldes, que quieren ser Presidentes. Y que usen el trampolín de la elección municipal para hacer campaña con los fondos del municipio para potenciar su carrera presidencial. Eso me parece inaceptable, puede ser legal, pero es inmoral", sentenció Kast, respecto a las posibles candidaturas de los alcaldes Jadue (PC) y Lavín (UDI).

Según Kast, no es ético utilizar un cargo y postulación de alcalde sabiendo que no quiere ser alcalde. "Lo más probable es que le digamos a la UDI bueno, vamos a primarias, pero con el compromiso de que el que gana va a ser alcalde los cuatro años". Además, añadió que si el Partido Republicano firma ese compromiso, "les decimos entonces a Joaquín Lavín que sea alcalde los cuatro años".

"Lo que no vamos a aceptar es que alguien utilice el cargo como trampolín para otro, eso es torcerle la voluntad a la ley. Aquí hay una especie de colusión entre Jadue y Lavín", cerró.