José Antonio Kast adelantó cómo serán las próximas elecciones presidenciales

El líder del Partido Republicano también tomó una decisión respecto de la carrera hacia La Moneda y sus alianzas para las parlamentarias.

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, analizó el escenario de la derecha en las elecciones presidenciales, poniendo mayor atención a la candidatura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En conversación con La Tercera, Kast confirmó que volverá a ser candidato presidencial y que su colectividad hará una lista parlamentaria paralela a la de Chile Vamos, desestimando una alianza con el conglomerado -hoy- oficialista.

Consultado por el citado medio sobre si tiene “la sensación de que el país gira para el lado contrario del suyo”, el exdiputado respondió que si uno lo mirara así, tendría que decir que el país giró el 15 de noviembre cuando se produjo la entrega de la institucionalidad”.

“Más allá de lo que ocurrió el 18 de octubre, la reacción que tuvo el gobierno y su trabajo durante sus primeros años colaboró a que eso ocurriera y después el Presidente le puso una lápida a la institucionalidad“, sostuvo Kast.

Te puede interesar: Rodrigo Sepúlveda insultó a los jefes que niegan permisos para ir a vacunarse

Respecto a las elecciones presidenciales, afirmó que “va a haber una confrontación entre totalitarismo y libertad. Nuestro adversario es Jadue. Era muy importante el plebiscito, pero esta otra elección es fundamental. Ahí va a estar el eje: comunismo y libertad. Y creo que esa va a ser una elección muy disputada”.

Te puede interesar: Cristian Garin cayó ante Medvedev por los octavos de final en Roland Garros

Además, Kast argumentó que “la izquierda tiene un sentido de misión, fruto de su ideología. Y la derecha hoy día, encabezada por el Presidente de la República y dirigida por el conglomerado de gobierno no le genera ninguna mística, ningún relato a las personas“.

Acerca del desarme de los vínculos con el oficialismo, el candidato presidencial remarcó que “hoy día no hay posibilidad de unidad porque dentro del conglomerado de Chile Vamos hay partidos que no quieren la unidad y los hemos escuchado sin rebatir porque no nos interesa generar conflicto”.

“Claramente ya la unidad no fue. Por lo tanto ahora nos vamos a medir. Y creo que va a ser un buen ejercicio ver cuál es el proyecto político de la derecha que va a tener más fuerza”, cerró Kast.