José Antonio Kast acosó todo el día a Daniel Jadue por Caso Luminarias

El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, ha estado envuelto en la gran polémica de este año, luego que se destapará un supuesto caso de corrupción en la licitación del cambio de luminaria en la comuna de Recoleta.

Ante esto, el edil respondió a las acusaciones por medio de sus redes sociales: "Nos quieren enlodar con “supuestos” actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en “sospechas” está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas. #SeguimosAdelante".

Y uno de los políticos que se refirió al tema fue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien a través de su cuenta de Twitter pidió cada 1 hora cárcel para el jefe comunal.

"El reportaje que trae @latercera mañana sobre @DanielJadue es demoledor. Creo que la Fiscalía debe acelerar la investigación, Jadue no debería ser candidato a Alcalde, menos a Presidente. Jadue debería estar en prisión. #CorrupcionEnRecoleta", partió redactando el republicano.

Al otro día, continuó su acoso al alcalde con un "Hola @AyudaMovistarCL Quiero denunciar que en la comuna de La Reina se cortó la fibra óptica porque @DanielJadue no contesta las acusaciones de corrupción de @LaTercera»".

Tras promocionar un programa web donde hablaría del militante comunista, Kast continuó: "Si los antecedentes y acusaciones se comprueban, Daniel Jadue no puede ser candidato: debería estar en la cárcel #CorrupcionEnRecoleta".

"Aló @PDI_CHILE ? Les escribo porque @danieljadue @camila_vallejo @KarolCariola @gteillier llevan más de 17 horas sin twittear. ¿Se les cortó el internet? ¿Los secuestraron?", añadió después.

Luego, el ultraderecha hizo una encuesta con la pregunta "¿Usted cree que @danieljadue debiera estar?", con solo dos alternativas: "Preso" o "En la cárcel".

A todas estas publicaciones, se suman las explicaciones que le pidió a Contraloría, la mención a Corea del Norte y a su insistencia en preguntar "¿A qué hora se lo llevan preso?".