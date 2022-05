Jorge Vargas respondió con todo al “Mago” Valdivia tras revelar detalles del “Puertordazo”

El ex defensa de La Roja se enojó con el “Mago” por haber hablado del incidente ocurrido en la Copa América de 2007 en CHV.

Se enojó Jorge Vargas.

Sorpresa causaron las palabras del futbolista Jorge Valdivia en el programa "Podemos Hablar" de CHV, donde se refirió al mítico "Puertoordazo" en la Copa América de Venezuela del 2007, el cual protagonizó junto a otros cinco compañeros (Reinaldo Navia, Rodrigo Tello, Jorge Vargas, Álvaro Ormeño, Pablo Contreras).

“Lo que detonó todo fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo ‘¿te han hecho el amor a las siete de la mañana?’. Entonces, posterior al comentario, que no voy a decir quién fue, pero él sabe perfectamente quién fue, vino todo lo que vino después, que se nos acusó…”, reveló el pasado viernes. “Lo que más me dolió es que el resto de los jugadores que estaban en ese minuto presentes me responsabilizaran de algo que detonó todo lo que vino después”, agregó después el “Mago”.

Tras la confesión, uno de los que decidió sacar la voz después de años fue el defensor Jorge "Potencia" Vargas, quien se lanzó en contra del "Mago". “A estas alturas ha pasado mucho tiempo, a la selección le ha ido muy bien. Después de ese periodo fue campeón de la Copa América dos veces, fue al Mundial, así que retomar ese tipo de cosas no le hace bien al fútbol”, aseguró. Y luego subrayó que “después si uno se quiere lavar las manos en el río Mapocho, es otra cosa. No hace bien que se empiece a excavar, porque no tendría fondo. No se llegaría nunca a ver lo que realmente pasó y sobre todo, creo que hay otra gente que tiene mucho que perder”.

“Creo que a mucha gente le haría mucho daño, que sobre todo entre jugadores de una cierta época, de repente hay códigos que no hay que tocar. Y si alguien lo hiciera, habría un revuelo que después de 15 años no vale la pena”, completó el exdefensor. Para finalizar, recordó que “los que nunca más volvieron a la selección fuimos dos o tres. El que después siguió siendo nominado, sabiendo lo que realmente pasó…, ¿y hablar después de 15 años? Encuentro que algo pasa”.