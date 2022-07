Jorge Vargas fue presentado como nuevo entrenador en club de la Liga de Italia

En su presentación, el ex seleccionado nacional se mostró "estoy feliz y tranquilo" por arribar al conjunto blanquiazul.

El ex zaguero de Universidad Católica y La Roja, Jorge Vargas, fue presentado como el nuevo entrenador del Pro Patria de la Serie C, transformándose en su segunda experiencia tras su ciclo en el Vigor Lamezia.

En su presentación, el ex seleccionado nacional se mostró "estoy feliz y tranquilo" por arribar al conjunto blanquiazul. "Llego a un club serio donde todos pueden dar una mano por el bien de los mismos, y en esto de "todos" me refiero también a la afición, que nos tendrá que dar una mano en la próxima temporada. Estoy aquí para aportar pasión, trabajo, mucho trabajo en el campo y pasión", relató.

Además, el ex seleccionado nacional comentó que "no haré ningún cambio técnico, la base es buena y lo hicieron bien: tendremos que hacerlo mejor, pero cambiar no vale la pena. Ya digo que habrá momentos negativos, y será allí donde más ayuda necesitaremos".

"Potencia" firmó un contrato hasta el 30 de junio de la temporada 2023 y vivirá su segunda etapa como entrenador tras su ciclo en el Vigor Lamezia, equipo que juega en la liga de la región de Calabria. Su principal objetivo con el Pro Patria será conseguir el ascenso a la Serie B del fútbol italiano.