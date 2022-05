Jorge Valdivia trató de "weo..." y "delincuentes" a los hinchas de Colo Colo

“¡Vándalos!, ¡Weones! ¡Delincuentes!... Sí, eso sí”, remató. “¿Pero simios? Más cariño por los simios”, lanzó el "Mago".

Una dura caída vivió la noche del pasado miércoles el elenco de Colo Colo, tras perder 3-4 ante Fortaleza de Brasil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los albos jugaron el duelo con el Monumental sin público, tras la sanción que les dio la Conmebol por los incidentes protagonizados por hinchas del Cacique en el primer partido ante River Plate como local, los cuales incluyeron lanzamientos de proyectiles, la bengalas encendidas y “avalanchas humanas”.

Tras la derrota, Mauricio Pinilla, en su calidad de comentarista de fútbol, comentó en redes sociales que: “Los simios que provocaron que Colo Colo jugara sin público son grandes responsables de esta debacle”.

Uno de los que decidió responder a ese emplazamiento fue el excrack colocolino, Jorge Valdivia, quien realizó una extensa reflexión vía Twitter a propósito de la eliminación y de la sanción recibida por su equipo tras el partido del 27 de abril, destacando un concepto que está de moda para criticar a los protagonistas de estas situaciones.

“¡Sigo sin entender por qué la gente le dice ‘simios’ a los hinchas!”, partió el “Mago”, y agregó que el preferiría simplemente llamarlos “vándalos”, en vista de que “van al estadio solo para hacer cagadas, romper, quemar, etcétera”; por lo tanto, “eso es vandalismo”. Así que “no son hinchas ni tampoco simios”, insistió, simplemente “son vándalos disfrazados de hinchas”, porque “cuando se sienten intimidados, los vándalos actúan sin un propósito claro más allá que la destrucción”.

Respecto al “modismo” que hace referencia a los simios, declaró: “Yo no veo que a aquellos que rompen, queman y destruyen sin estar en un estadio sean llamados de ‘simios’”, por eso no puede entender el uso de ese concepto: “¿Va depender del club al que apoyas o solo si son hinchas?”, se preguntó. Sobre el factor que fue jugar sin público ante Fortaleza, planteó: “El ambiente en un estadio es importantísimo; no define resultados, pero condiciona desde lo anímico, emocional y esto pasa en lo cotidiano también”.

Por lo tanto, cuando se trata de un duelo “decisivo como el del hoy, era clave tener ese apoyo del hincha”; el problema es “que te cagan tus propios hinchas, eso es lo que molesta”, ya que “pagan todos, desde el niño con su papá que van al estadio, hasta quienes van a trabajar el día del partido”.

El ex ídolo de La Roja piensa que “tiene que llegar un momento en que esos ‘vándalos’ entiendan que si rompen el propio estadio del equipo, que ustedes mismos dicen amar y apoyar, no los eleva a una categoría de amor extra, o que los diferencia en amor por sobre el resto”. Y luego procedió a recordar el papel clave que jugaron los hinchas cuando los albos jugaron el duelo por la permanencia en primera división ante Universidad de Concepción: “Sin cagadas sin vandalismo, y en que todos dijimos que jugaron un rol importante en la definición”, es decir, “eso fue amor, eso es el hincha de Colo Colo, y no quienes hacen desmanes que terminan perjudicando al club como hoy”.

Ahora, ya mirando hacia el futuro, mencionó que el partido ante Fortaleza “no vuelve más, pero vendrán otros iguales a este y ojalá que se puedan jugar a estadio lleno, en que quienes jueguen contra Colo Colo se caguen al entrar”. Finalmente, señaló que “no estoy diciendo que a estadio lleno lo ganaban”, simplemente “separo el populismo de cómo defino yo a esos weones que hicieron jugar a su equipo a estadio vacío”. “¡Vándalos!, ¡Weones! ¡Delincuentes!... Sí, eso sí”, remató. “¿Pero simios? Más cariño por los simios”.