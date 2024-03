Universidad de Chile goza de un gran presente en el Campeonato Nacional, y es que tras derrotar a Colo Colo los azules mantienen una campaña perfecta, lo que los ubica como sublíderes incluso con un partido pendiente. Sin embargo, Jorge Valdivia mostró su descontento con un jugador en particular.

Así es, el exseleccionado nacional rompió el silencio y le envió un claro mensaje a Lucas Assadi, futbolista con gran proyección que ha perdido terreno esta temporada en el club universitario. "¿Qué hace que no explote Assadi? No creo que sea un jugador conflictivo, le entrega todo su tiempo al fútbol", arrancó el 'Mago' en Radio ADN.

Te puede interesar: Vergüenza total: El increíble papelón que se vivió en partido de la Primera División chilena

En esa línea, el ídolo colocolino destacó las virtudes del volante ofensivo: "Tiene las características, las condiciones, es inteligente, físicamente es mucho mejor que yo a la edad de él, se cuida", pero precisamente su admiración por el 10 laico lo lleva a plantear su interrogante: "¿Cuándo va a explotar?".

Además, lo comparó con Darío Osorio, exjugador de la Universidad de Chile que hoy milita en el fútbol europeo con 20 años, misma edad que Assadi, con quien incluso compartió camarín tanto en las inferiores como en el primer equipo de la U. "Yo creo que él está mentalmente mejor preparado que Darío Osorio, y miren dónde está uno y dónde está el otro", disparó.

Y para finalizar, repasó al técnico Gustavo Álvarez, quien en más de una ocasión ha justificado la poca regularidad del mediocampista: "No sé si ha sido bueno protegerlo. Yo no me imagino al DT de Palmeiras protegiendo a Endrick. Una cosa es abstraerlo de la presión externa, otra una excesiva protección". "Me gustaría que en algún momento Assadi dijera 'me pasa esto'", remató Jorge Valdivia.

Quizá te interese: Sebastián Ramírez reaparece públicamente en Lollapalooza con expolola que lo "funó" en redes sociales