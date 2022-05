Jorge Valdivia reveló detalles inéditos de cómo surgió el "Puerto Ordazo"

“Lo que más me dolió es que el resto de los jugadores me responsabilizaran”, declaró el jugador.

El futbolista nacional, Jorge “Mago” Valdivia, entregó sabrosos detalles de lo que ocurrió en el mítico "Puerto Ordazo" en el 2007, cuando La Roja se encontraba disputando la Copa América de Venezuela. Tras la dura derrota contra Brasil y la eliminación, se destapó la indisciplina en el hotel donde se hospedaba la selección. Durante una conversación en Podemos Hablar, el futbolista recordó el episodio que gatilló una acusación de una posible agresión sexual a una trabajadora.

El mediocampista recordó que la noche que clasificaron, él junto a otros compañeros se quedaron hasta las siete de la mañana festejando. En ese momento, decidieron bajar a tomar desayuno. “Bajó el ‘Choro’ Navia, Rodrigo Tello, Jorge Vargas, Álvaro Ormeño, Pablo Contreras y yo. Y yo siempre he hecho las típicas bromas juveniles que, a mí modo de ver, no hacen tanto daño. ¿Qué hice? Le tiré un jamón a un compañero. Le puse mermelada en el cachete a otro”, relató en el programa.

Sin embargo, las bromas entre los compañeros rápidamente se transformaron en una grave acusación. “Lo que detonó todo fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo ‘¿te han hecho el amor a las siete de la mañana?’. Entonces, posterior al comentario, que no voy a decir quién fue, pero él sabe perfectamente quién fue, vino todo lo que vino después, que se nos acusó…”, reveló.

A su vez, desmintió algunos de los rumores que surgieron en la prensa de aquel momento, señalando que no llegaron desnudos al desayuno, ni lanzaron trozos pizzas al techo de la habitación ni tampoco hicieron una fiesta en el desayuno. “Pero en verdad lo que detonó todo esto, que después avergonzamos a la delegación que estaba en ese minuto representando al país, lo que genera todo este revuelo es lo que un compañero le dice a esta persona que estaba atendiendo en ese minuto en ese café, en el desayuno”, confesó.

Tras eso, el futbolista aseguró que “lo que más me dolió es que el resto de los jugadores que estaban en ese minuto presentes me responsabilizaran de algo que detonó todo lo que vino después”. Si bien el jugador señaló que asumió su responsabilidad, tras una reunión con el presidente de la Federación, enfatizó que no fue él quien hizo el comentario que gatilló todo.

“Hubo un error de parte nuestra de haber estado toda la noche celebrando más de la cuenta. Nos descontrolamos. Se nos pasó de las manos. Fue más allá”, señaló. Finalmente, el "Mago" relató que “comparto todo lo que tenga que ver con la ofensa para esa mujer en ese minuto. Pero creo yo que eso debió ser asumido por el jugador que lo hizo”.