Jorge Valdivia revela por qué Gareca no considera a Vidal en La Roja: "No le gustan jugadores que..."

Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas en la nómina de Ricardo Gareca para lo que será el amistoso de La Roja frente a Paraguay es la ausencia de Arturo Vidal, quien nuevamente no fue considerado por el técnico, y fue Jorge Valdivia quien salió a explicar qué pasa realmente con el King en la Selección Chilena.

Así es, en el programa F90, el 'Mago' se refirió a la situación del volante que, a su juicio, debería haber estado frente a los guaraníes: "A mí me gustaría verlo por un tema futbolístico, más que una admiración o todo lo que nosotros estamos hablando del fútbol de Arturo (Vidal), siento que aún es un jugador que aporta mucho a la selección desde el camarín y la experiencia".

En esa línea, argumentó por qué el 23 colocolino no ha sido considerado por el 'Tigre' desde su llegada al banco chileno: "Conociendo a Gareca, no le gustan jugadores que adoptan actitud de entrenador, que es lo que pasa con Arturo en la banca". "A Gareca no le gustan esos jugadores, no es partidario de que el jugador cumpla esa función y me pasó eso a mí con él en Palmeiras", afirmó el exfutbolista.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Por hablar el idioma y llevar más tiempo, trataba de dar algunas indicaciones desde afuera y él me decía 'tranquilo, el entrenador soy yo', esto no quiere decir que Arturo pierde terreno por eso, pero sí por ahí está un poco desacuerdo con esas situaciones", detalló Valdivia sobre su experiencia junto al DT en el fútbol brasileño.

Y para finalizar, no escondió su ilusión de ver a Arturo Vidal en la nómina definitiva de La Roja para la Copa América 2024: "Es un jugador que todavía puede aportar y sin duda lo ha demostrado en Copa Libertadores, ha jugado de buena manera". "Por un tema de gustos, me gustaría que pueda jugar su última Copa América", sentenció el otrora '10' de la Selección Chilena.

Te puede interesar: Contra la ANFP: Jorge Almirón explota por controversiales reglas del fútbol chileno