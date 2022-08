Jorge Valdivia reaccionó al conocer el inminente retiro de José Pedro Fuenzalida

"Nunca necesito del micrófono en relación a ofender a la U o a Colo Colo para ganarse el cariño de sus hinchas", dijo el Mago.

José Pedro Fuenzalida.

Un verdadero terremoto en el fútbol nacional lanzó el jugador de la Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, luego de asegurar que planea ponerle fin a su carrera profesional a finales de este año.

En conversación con El Mercurio, el ídolo de los Cruzados aseguró que “probablemente este año sea el último. En la UC cumplí una etapa por todos los años que llevo, por la responsabilidad que asumí en lo que quiero que sea el club: que siga creciendo, ganando cosas. Es una linda etapa para cerrar estos siete años que llevo desde que llegué la ultima vez. Puede ser lo último”.

“Es un proceso natural. Hemos tenido años de mucha exigencia, de autoexigencia, de querer ganar, salir campeones siempre, de no aflojar nunca. Hay momentos en que uno va perdiendo esa energía por un desgaste natural de los años y ya no se puede contagiar como siempre lo hice y como siempre he querido hacerlo. Además tengo cuatro hijos, van creciendo, y quiero estar más tiempo con ellos”, agregó.

El tenor de ADN Deportes, Jorge Valdivia, tuvo palabras para el eventual retiro de Fuenzalida del fútbol profesional. El “Mago” solo tuvo loas para el referente de Universidad Católica, destacando todas las cualidades de Chapa. “Lo que le destaco más aún a la figura del Chapa que nunca fue tribunero, nunca necesito del micrófono en relación a ofender a la U o a Colo Colo para ganarse el cariño de sus hinchas y no solamente los hinchas de la UC, sino del futbol chileno“, explicó el ex jugador de los albos.