Jorge Valdivia lanzó un duro descargo contra Diego López tras la suplencia de Darío Osorio

"¿El entrenador pretende darle responsabilidad a un chico de 18 años para que marque diferencias en el segundo tiempo de un clásico?", relató.

Jorge Valdivia.

El comentarista deportivo de ADN Radio Chile, Jorge Valdivia, realizó un duro análisis del presente de la Universidad de Chile tras la derrota por 3 a 0 ante la Universidad Católica el pasado sábado en el Estadio Nacional.

El “Mago” concentró su crítica en la suplencia de Darío Osorio en favor de Jeisson Vargas, decisión del técnico uruguayo Diego López: “Me parece impresentable. Dice que vio mejor a otro jugador durante la semana, pero ¿De qué manera vio mejor a Vargas? El fin de semana no lo vimos, tampoco traía buenos partidos”, explicó.

“Jeisson Vargas no está bien físicamente, no tiene confianza, no está bien futbolísticamente. Es una lata decirlo, fue mi compañero en La Calera, y aún le puede dar algo a la “U” porque es técnicamente interesante, pero de ahí a que pase por un mejor momento que Osorio, no lo comparto”, complementó el ex volante de Colo Colo.

Darío Osorio ingresó por Vargas a la cancha en los 55 minutos del encuentro, cuando los azules ya perdían por 2 a 0. La movida desde la banca tampoco le gustó a Valdivia dado el bajo nivel de Jeisson: “No lo veo yendo a la pelea, cuando tiene el balón no se le ve un jugador fresco, rápido para elegir al mejor ubicado. Osorio venía marcando diferencias”, sostuvo.

“La apuesta de López es ‘en el segundo tiempo, la reviento’. ¿Pero y si el partido se está perdiendo como dijimos en la semana? ¿El entrenador pretende darle responsabilidad a un chico de 18 años para que marque diferencias en el segundo tiempo de un clásico? ¿De qué me está hablando? ¡Si se está jugando la permanencia!”, cerró.