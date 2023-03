Jorge Valdivia denuncia que la lesión de José Castro fue por el mal estado del Monumental

El comentarista deportivo de Radio ADN, Jorge Valdivia, realizó una dura denuncia en contra de los responsables de la cancha del Estadio Monumental, señalando que el estado del césped en el recinto de Pedreros fue factor para le lesión del jugador de la Universidad de Chile, José Castro.

“En Colo Colo ya se habían quejado. Entregar la cancha así y que no esté buena habla muy mal de quienes hicieron el trabajo”, advirtió el “Mago”, crítico con aquel aspecto del juego.

“Es una cancha que está muy dura, el pasto es de plaza, dificulta el juego, la pelota no corre”, dijo el ex jugador. “Es clarito, es lo que la mayoría vio. Dije que la U no fue al Monumental a jugar, el mensaje era claro en no arriesgar desde el fondo”, agregó.

El “Mago” también cuestionó el futuro de Colo Colo en Copa Libertadores a la luz del partido del domingo. “Me preocupa la falta de variantes, que Quinteros tenga jugadores que le den otra cara al mirar a la banca. Eso hoy no lo tiene. Hay una idea más menos definida, pero si se enfrenta a equipos que defensivamente estén bien protegidos preocupa la falta de reacción”, apuntó.

Finalmente, tuvo palabras para el irregular encuentro de Darío Osorio en el Monumental. “Está muy pegado a la banda, muy en funciones defensivas. Una o dos veces lo puedes hacer, pero cuando no te identificas con esa función defensiva es difícil. A jugadores como él no hay que restarle, sino sumarle herramientas y conocimiento, él está para otra cosa. A jugadores talentosos como él hay que rodearlos y protegerlos”, cerró.