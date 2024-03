Ricardo Gareca dio a conocer este viernes su primera nómina de jugadores al mando de la Selección Chilena, donde por fin se confirmó uno de los regresos más sorpresivos al combinado nacional: Eduardo Vargas. El retorno del delantero ha generado un sinnúmero de reacciones, y Jorge Valdivia salió a defender la citación de su excompañero en La Roja.

Efectivamente, a sus 34 años 'Turboman' volverá a defender los colores de Chile, noticia que ha traído opiniones divididas debido a su complejo presente en Atlético Mineiro, donde no ha logrado conseguir regularidad tanto por constantes lesiones como por un rendimiento que lo ha llenado de críticas en el fútbol brasileño.

Ante ello, fue el 'Mago' quien no dudó y justificó el regreso del atacante a La Roja. "A mí me encantó, lo que pasa es que Eduardo Vargas es un jugador que, muchas veces dijeron, podría no estar jugando en sus equipos y cuando se ponía la camiseta de la Selección, era un aporte innegable, incuestionable", arrancó en Radio ADN.

En esa línea, confía en que el jugador vuelva a retomar su nivel: "Eso se fue minimizando, fue teniendo menos participación, con el tiempo fue perdiendo importancia, pero en lo personal para mí Vargas es un excelente jugador, un excelente goleador y a pesar de que su último partido en Brasil fue el 24 de febrero, sigue siendo un jugador totalmente de Selección".

Y para finalizar, respaldó la decisión del nuevo estratega de La Roja: "Gareca está en todo su derecho de creer o entender de que nominándolo nuevamente, tiene la posibilidad de verlo cerca, de ver cómo está, si está bien futbolísticamente y físicamente". "Vargas, en lo personal, siempre va a ser un aporte", remató Valdivia.

