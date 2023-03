Jorge Valdivia defendió a Arturo Vidal pese a su mal partido frente a Paraguay

El comentarista deportivo de Radio ADN, Jorge Valdivia, analizó la trabajada victoria de Chile ante Paraguay el pasado lunes en el Estadio Monumental, donde evaluó el nivel de sus ex compañeros en la selección.

El ex volante aprovechó la instancia para defender a Arturo Vidal de las críticas por su desempeño contra los guaraníes. “Desde un tema de posición, en lo personal, lo encontré perfecto: en el primer tiempo no encontraba los espacios, pero el mediocampo paraguayo estaba muy poblado y ahí se confunde; en el segundo tiempo abre a los extremos, por el lado de Soto, y con la entrada de Aravena le da más profundidad. Atrajo la doble marca y dio espacios”, indicó.

Además, aprovechó de resaltar el nivel de Medel en el encuentro. “Gary estaba más preocupado de meterse en la línea de los centrales y pierde importancia en la salida del balón por la presencia de Felipe Méndez. Es un jugador que nos va a dar mucha conexión y circulación del balón, siempre su pase es vertical y hacia adelante. La función de Gary en defensa estuvo perfecta, es un superdotado físicamente”, agregó el "Mago".

“Es increíble que hasta hace poco decíamos que no teníamos laterales y ahora estoy tranquilo con Suazo, que pasa por un muy buen momento en Francia, y con un Soto que cada vez que juegue por la selección será más importante (…) Lo que más destaco de Chile es el amor propio que tuvo para dar vuelta el resultado, no sólo con empuje, sino con fútbol”, cerró el ex "10" de La Roja.