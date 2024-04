Jorge Valdivia está asustado: critica con todo la formación de Almirón en Colo Colo

Colo Colo debe enfrentar a Alianza Lima en un partido crucial de Copa Libertadores y para esto el entrenador tiene un plan, pues preparó una alineación nunca antes vista. Es por esto que Jorge Valdivia se tomó su tiempo para analizar la formación de Almirón, instalando toda la duda en la previa del compromiso.

Al "Mago" no le gustó para nada la alineación que planea Almirón e incluso afirmó que el entrenador no está tomando el partido con la importancia que merece. "No me atrevería a analizar esta formación, muy poco seria", fue lo que señaló Valdivia en ESPN al ser consultado por el oncee estelar de Colo Colo.

Sin embargo Christopher Brandt, periodista que cubre diariamente al Cacique, señaló que "es raro, a nosotros también nos llamó la atención. Parece poco seria "Mago", pero por lo menos la información que nosotros tenemos es que esta fue la que trabajó. Tiene algo de sentido en relación a que no tiene a todos los jugadores a disposición".

Además, el periodista agregó más variantes a la formación de Almirón. "Lo otro que nos decían es que probablemente, si es que decide el DIT no jugar con Vicente Pizarro cargado a ese sector, podría aparecer Cepeda o Daniel Gutiérrez, pero no saldría del equipo Vicente Pizarro, saldría del equipo Castellani y Vicente Pizarro volvería a la zona de mitad", afirmó.

Es así como la formación de Almirón no ha dejado a nadie indiferente debido a lo rupturista que es. Y es que el entrenador planea ir con solo dos defensas netos y con cinco volantes para intentar ganar el mediocampo. Solo resta esperar cómo resulta el esquema ante los peruanos.