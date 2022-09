Jorge Valdivia denunció que Claudio Borghi dirigió borracho a La Roja en 2011

Sigue la polémica entre el ex entrenador de La Roja, Claudio Borghi, y el retirado jugador profesional, Jorge Valdivia, a través de los medios de comunicación.

Jorge Valdivia sigue su crítica contra Claudio Borghi.

Todo inició cuando el "Mago" recordó la mala campaña del Bichi durante su paso por la banca de Chile, algo que el ex DT de Colo Colo no tardó en responder. Además de recordar el bautizazo, el otrora técnico de los albos afirmó que el exfutbolista tiene trabajo en radio ADN solo porque él no aceptó el ofrecimiento.

Por lo mismo, el ex 10 de Chile decidió profundizar sus comentarios con La Tercera. Nuevamente, donde lanzó duros dardos contra el estratega y actual panelista del Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile.

“Él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se jugó en el estadio del Espanyol, en esa gira. A mí no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es”, afirmó el ídolo de Palmeiras.

En esa misma línea, contó “que Borghi no se olvide que nosotros compartimos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, durante la Copa América en Argentina”.

Además, también se refirió al comentario de Borghi, quien dijo que no quería polemizar porque “yo me meto en pelea de perros grandes”.

“Hay que destacarle que fue campeón del mundo, que fue un gran jugador, pero no jugó en ninguno de los equipos que pasó. Fue al Milan, no jugó. Fue a otro equipo menor en Italia, no jugó. Fue a Flamengo, no jugó. El gran Bichi Borghi es el de Argentinos Juniors. Como jugador tuvo una carrera que no es de perro grande. Perros grandes son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo”, continuó.

Luego, afirmó que “sabiendo muy poquito, pudo ser campeón cuatro veces con un Colo Colo plagado de estrellas. Lo que sí le destaco, es que con un equipo como Argentinos pudo ser campeón, porque después...muy poquito”.

Finalmente, el Mago sostuvo que “cuando habla de indisciplina, no creo que Bielsa o Sampaoli usaran Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos”.