Jorge Valdivia "barrió el piso" con el nivel de Jeisson Vargas en la U de Chile

Jorge Valdivia.

Siguen los coletazos tras la nueva derrota de la Universidad de Chile ante la Universidad Católica en la última edición del Clásico Universitario. En esta oportunidad, el comentarista deportivo y ex jugador profesional, Jorge Valdivia, analizó el nivel de Jeisson Vargas en los azules.

"Es un jugador que no está bien físicamente ni tampoco futbolísticamente. No sé que vio Diego López a Jeisson Vargas en la semana. No se ve como un jugador fresco", indicó en Radio ADN.

Por otro lado, el 'Mago' comentó la polémica decisión de Diego López tras dejar en el banco a Darío Osorio. "Es un jugador que venía marcando diferencias, no se entiende la decisión, los mejores deben jugar desde el inicio. No tiene lógica".

En la misma línea, el ex jugador criticó el planteamiento del entrenador uruguayo. "Tuvo semanas para darse cuenta que la UC era fuerte por el sector derecho y no fortaleció la zona, y el equipo de Ariel Holan hizo lo que quiso por ahí. No hizo nada al respecto. Dejó a Osorio en el banco para que marque diferencias e iba perdiendo a los 8 minutos".

Recordemos que actualmente la Universidad de Chile pelea los últimos lugares del Campeonato Nacional 2022, donde los azules tienen 22 puntos, seguidos muy de cerca por Deportes La Serena (21) y Coquimbo Unido (19), equipo que hoy están descendiendo a la Primera B.