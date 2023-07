Por allá en el 2019, el jugador Juan Carlos Gaete fue presentado en Colo Colo como nuevo refuerzo, sin embargo, su llegada duró poco y nada, pues una semana más tarde el futbolista dejó el Cacique para sumarse a las filas de Santa Cruz.

En aquel entonces surgieron rumores que apuntaban a que el exjugador de Unión La Calera había dejado al equipo de Macul ante el bullying que sufrió por parte de Jorge Valdivia. Las especulaciones indicaban que el Mago habría apodado como "Nelson Mauri" a su compañero.

Años después de estos rumores, el excrack de La Roja se refirió a las teorías que circulaban en los medios. Todo surgió cuando en el programa Los Tenores de Radio ADN abordaban la llegada de Juan Carlos Gaete a San Luis de Quillota.

En medio de esto, Jean Beausejour dirigió su mirada hacia el Mago Valdivia entre risas. Tras esto, el actual comentarista deportivo señaló que fueron sus compañeros y que surgieron "muchas historias periodísticas y especulaciones con respecto a él", de acuerdo a Redgol.

De hecho, Jorge Valdivia comentó que casi ni compartieron, pues solo alcanzaron a coincidir solo un día. "No me acuerdo la fecha, pero ponte que se presentaba un lunes, yo llegué el martes, y el miércoles ya no estaba más Gaete en Colo Colo. Lo vi un día y ese día que yo llegué entrené separado", detalló.

Por otro lado, el exseleccionado nacional apunto a Radio ADN como uno de los responsables de esparcir el rumor. "Acá salió po, un antiguo tenor dijo que el vecino de un vecino le había mandado un correo electrónico que tenía la papa. Para variar se equivocó", lanzó.

A lo que Tigre Cruces confirmó que ellos habían hablado sobre el supuesto bullying por parte de Valdivia. "Sí, lo del pelo amarillo, que decía que usted lo molestó", indicó, mientras que el ex Colo Colo solo se limitó a contestar: "no me acuerdo, si ni lo vi".