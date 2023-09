Jorge Sharp y Rodolfo Carter protagonizan duro cruce en redes sociales

Rodolfo Carter, alcalde La Florida y Jorge Sharp, edil de Valparaíso se enfrentaron a través de redes sociales, todo comenzó por una discusión sobre el pago de contribuciones y terminó en una discusión por la corrupción,

El jefe comunal santiaguino publicó en su cuenta de Twitter junto con la imagen de una familia con su casa propia: “mi convicción es que las personas y sus familias siempre están antes que el Estado. No existe justicia tributaria si un chileno paga 3 veces por su vivienda: se le cobra al recibir su sueldo o renta; luego cuando compra la casa (IVA inmobiliario), y después, por tercera vez, a través del impuesto territorial (contribuciones)”.

“¡Basta de que las familias de clase media financien con su esfuerzo la montaña de operadores políticos y gastos inútiles del Estado!”, lanzó Carter, haciendo alusión a una de las enmiendas elaboradas por el partido Republicano para presentar en el Consejo Constitucional.

A pesar de que Jorge Sharp no fue mencionado de ninguna manera en la publicación del edil de La Florida, salió a rebatir los argumentos de su par.

“El 87% de las familias viven en ciudades. Ciudades que requieren de servicios para ser habitables como el retiro de basura, mantención de parques o pavimentación de calles. Servicios que dependen de municipios. Municipios que en su gran mayoría requieren de $ vía contribuciones”, señaló.

Rodolfo Carter se defiende los dichos de Jorge Sharp

Rodolfo Carter no se iba a quedar sin contestar y disparó un potente comentario en la exred social del pajarito: “Estimado @JorgeSharp, claramente pensamos muy distinto… Sería bueno saber cuántos impuestos más se necesitan para que Valparaíso, nuestra ciudad y Patrimonio de la Humanidad, no esté arrasada por la basura, los rayados y la falta de orden. No creo que esto sea un tema de más o menos impuestos; estamos hablando de una definición de principios y actitud”.

“Sí, pensamos y gestionamos distinto. Imagínate llegar a resolver a la @MunicipioValpo el descalabro que tu sector político provocó: déficit de $18 mil millones, contratos c/sobreprecio y millonarios no pago de imposiciones a trabajadores humildes y de clase media #NoMásCorrupción”, le rebatió Sharp.