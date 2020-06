El alcalde de Valparaíso pidió redireccionar los recursos destinados a las FF.AA para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19.

Una cuestionada idea entregó durante esta jornada el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien aseguró que se deberían aumentar los recursos destinados a ayudar a la población a soportar la crisis sanitaria del Covid-19, como por ejemplo el Ingreso Familiar de Emergencia.

“Hay que redireccionar recursos que se gastan en aspectos que no son indispensables. ¿Por qué no modificar la forma en que se está gastando en las Fuerzas Armadas? Hoy no nos sirve tener más corbetas, más tanques, más jeeps. Nos sirve tener más alimento, más camas críticas, más apoyo a las familias de Chile“, comentó el edil a CNN Chile.

El jefe comunal aseveró que “la situación es crítica, y lamentablemente muchas de las medidas que se han estado tomando han llegado tarde”, dando como ejemplo la demora de la implementación del cordón sanitario, y que aún no se decrete cuarentena para Valparaíso.

Sin embargo aclara que la cuarentena “por sí solo es una medida insuficiente, porque si no va acompañado de acciones de carácter económico y social, puede terminar siendo contraproducente. La pandemia afecta a las familias de forma multidimensional”, indicando que hay que aumentar el gasto del Estado sugiriendo medidas como el endeudamiento o un impuesto temporal a las grandes fortunas para financiarlo.