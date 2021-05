Jorge Sharp enfrenta grave denuncia por su gestión en la alcaldía de Valparaíso

Según el Concejo Municipal de Valparaíso, el jefe comunal arriesga ser inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos en caso de ser destituido.

Un nuevo golpe recibió la gestión del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por parte de la gran mayoría del Concejo Municipal de la ciudad, quienes se sumaron en masa a la denuncia de los otros sectores políticos ante el Tribunal Electoral Regional (TER), presentada el 2020 por “notable abandono de deberes” en contra del edil.

La situación ocurrió el pasado lunes 3 de mayo, cuando se sumaron a la denuncia en contra de Sharp los concejales Marina Huerta (DC), Pedro Solís (UDI) y Jaime Bahamondes (UDI), que reemplazaron en el Concejo a sus correligionarios Marcelo Barraza (DC), Carlos Bannen (UDI) y Luis Soto (UDI).

Sin embargo, la sorpresa vino por el apoyo de Iván Vuskovic (ex PC) y Yuri Zúñiga (ex PS), quienes en un inicio no apoyaron la medida y siempre defendieron la labor del jefe comunal.

Los únicos que mantuvieron su respaldo al alcalde fueron el concejal Claudio Reyes, del Movimiento Valparaíso Primero y la edil independiente Zuliana Araya.

La denuncia contra el alcalde

Según la investigación realizada por el medio El Dínamo, el concejal Iván Vuskovic, explicó que “recién ahora conocimos en detalle algunos antecedentes. Por ejemplo, ahora se planteó la existencia de funcionarios fantasmas que la municipalidad paga, pero que hacen trabajo político a favor de Jorge Sharp. Está demostrado en informes de la auditoría interna nuestra, no se le puede achacar a nadie más que a la actual administración”.

El ex PC también detalló que en noviembre del 2020, “tenía mis dudas porque no estaba tan seguro, pese a que ya estaban los antecedentes de la elección fraudulenta de los directores de Educación, lo que pasó en colegios industriales con acusaciones de explotación infantil“.

Recordemos que según el documento de contraloría interna, se detectó el pago de $450 millones a 21 profesionales por haber prestado servicios “transitorios y ocasionales”, pese a que realmente cumplían funciones permanentes en la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) y en Asesoría Urbana.

Una de las graves consecuencias que podría tener el jefe comunal de Valparaíso es quedar virtualmente eliminado de la carrera por el municipio porteño si el requerimiento es aceptado.

“Si llega a salir electo y se comprueba la acusación no podría asumir, perdería su posición de alcalde. Además, si es destituido el alcalde, esto acarrea otras consecuencias, que pierde la posibilidad de tener cargos públicos por cinco años”, explicó el concejal Iván Vuskovic.

Por otra parte, en el mejor de los casos para Jorge Sharp, según avizoran desde el Concejo Municipal, podría ser sancionado con medidas intermedias, como la suspensión del cargo por algún periodo determinado o el no pago de una parte de su actual sueldo como jefe comunal, tal como ocurrió con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato.

