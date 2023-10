Jorge Said desmiente información sobre los ataques de Hamas

El periodista Jorge Said habló sobre el conflicto que se está desarrollando en la franja de Gaza tras los ataques de Hamas en Israel.

“Yo vengo con mucha tristeza, porque vengo de la zona. Estuve recién ayer terminando unos documentales para History Channel sobre la situación previa de estos ataques”, reveló el comunicador.

“Hay una cosa que es importante y que hoy los analistas en Israel lo están hablando muchísimo: esto no fue tan planificado, en el sentido de que cuando cruzan los de Hamas, jamás pensaron que podían entrar hasta 27 kilómetros. Se encontraron con esta facilidad”, contó el chileno en el matinal Contigo en la mañana.

Said también analizó la cifra de personas secuestradas y contó que “en términos militares, significa un éxito” para el grupo terrorista.

Jorge Said aclara noticia falsa

El periodista aprovechó las pantallas para realizar un llamado a no creer en cualquier información. Incluso, se atrevió a desmentir la noticia sobre que en la zona existiera una decapitación de bebés por parte de Hamas.

“El ejército israelita está pidiendo que no se estén divulgando falsas noticias. Ayer se difundió que Hamas había decapitado a 40 niños, lo que salió publicado en todo el mundo, y salieron a pedir por favor que no sigan con esto de la decapitación de bebés, porque hasta el momento no se han encontrado. Acaban de desmentir eso”, comentó Said.

En esa misma línea, aseguró que “esto puede ser muy manipulado. Tanto Hamas como Israel van a tratar de... hay una lucha por la opinión pública mundial”.