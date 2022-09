Ex Niño Poeta lanzó una dura crítica contra la "reflexión" de Rodrigo Sepúlveda en Mega

Jorge Rivas, más conocido en el mundo de la televisión y redes sociales como el ex Niño Poeta, reaccionó a la crítica que realizó el periodista y animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric Font.

Jorge Rivas, el ex niño poeta.

La polémica inició luego que el comunicador emitió duros comentarios hacia el Mandatario, después de escuchar su discurso conmemorando los 49 años del golpe de Estado. Fiel a su estilo, el periodista se tomó un minuto en pantalla y le envió un mensaje a la máxima autoridad del país por la gran cantidad de encerronas y asesinatos ocurridos durante los últimos días.

“Como si diera lo mismo. No se dan cuenta de que fallecieron tres personas. Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, lo tengo claro, pero cuando se te mueren tres compatriotas debido a encerronas, porque les quieren robar el auto, eso sí tiene que tener un gran momento de reflexión”, expresó.

Más adelante, afirmó que “bajo mi punto de vista -con mucha humildad se los digo-, a mí me importa mucho más la seguridad en este país que la Constitución. Yo prefiero que la gente viva antes de una Constitución fíjate”.

Tras enterarse de estas declaraciones, el joven -asesorado políticamente por gente de izquierda- utilizó su cuenta de Twitter para escribir el siguiente mensaje. “Un 11 de septiembre periodista ‘interpela’ a presidente representando al pueblo para que se preocupen “de lo que importa”… ¿Y después una nota de 10 minutos sobre la Reina? Algo no cuadra”.

Un 11 de septiembre periodista “interpela” a presidente representando al pueblo para que se preocupen “de lo que importa”… ¿Y después una nota de 10 minutos sobre la Reina? Algo no cuadra. — Jorge Rivas (@JRivasCordero) September 11, 2022

La reacción de Rodrigo Sepúlveda

La historia no quedó ahí, ya que través de Instagram el periodista se refirió a este punto. Además, explicó por qué prefiere tomar distancia respecto a la cobertura tras la muerte de la Reina Isabel II. “Yo estaba haciendo el noticiero, me voy a La Moneda donde habla el Presidente Boric respecto a los 49 años del golpe de Estado. Yo hago un pequeño resumen de lo que él dice y después el noticiero continúa y se va a la movilización de la reina hacia Edimburgo”, recordó.

Luego, señaló que “yo no participo dentro de eso porque tengo mucha distancia con la monarquía en términos de la cantidad de dinero que ellos tienen, considerando las necesidades de los pueblos. Yo no participo tanto en eso y es una decisión personal”. “Siento que los castillos, la majestuosidad, todo el dinero... me parece muy innecesario”, agregó.

Finalmente, aclaró que “cuando termina eso, voy y hablo respecto a lo que dijo el Presidente, y a mí lo que me faltó... Yo le pido al Presidente que él tendría que haberse referido, más allá de que el foco era otro... cuando a ti como Presidente se te mueren tres personas, porque asesinan a tres personas, uno tiene que hacer una mención. Yo no concibo eso de dejar pasar. El Presidente se tiene que hacer presente públicamente”.