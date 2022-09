Jorge Rivas compartió un emotivo discurso en el cierre del Apruebo

“Que no digan que amemos la bandera quienes la bombardearon un 11 de septiembre”, dijo el joven poeta que fue ovacionado en Santiago.

Jorge Rivas.

La jornada del pasado jueves el comando del Apruebo realizó su ceremonia de clausura en la Alameda con Santa Rosa, un acto que ha convocado a un gran número de personas y que ha contado con la presencia de varios artistas, tales como Francisca Valenzuela, Illapu y Ana Tijoux.

En medio de dicho acto, una de las personas que participó y estuvo en el escenario, fue Jorge Rivas, conocido desde que tenía poco menos de 7 años como el “Niño Poeta”, transformándose -a muy temprana edad- en un personaje viral en redes sociales.

Sin embargo, recientemente -y ya con 13 años- volvió a la palestra relatando ser otra persona y asegurando ya no ser “el Niño Poeta” como fue conocido, e incluso, fue parte de la franja televisiva del Apruebo de cara al plebiscito constitucional.

En esa línea, y en medio del cierre de campaña de dicha opción, los organizadores sorprendieron con la aparición de Jorge Rivas sobre el escenario, para que dijera unas palabras frente a los presentes.

El ex joven de derecha destacó la gran cantidad de público presente, sin embargo, aseguró que el gran “apruebazo” llegará el día domingo, en las urnas. En esa misma línea, pidió hacer flamear las banderas chilenas, asegurando “esta la amamos, que no nos digan que amemos la bandera quienes la bombardearon un 11 de septiembre. Que no nos digan eso, que no nos engañen”.

A modo de conclusión, el ex joven poeta pidió a toda la gente que estaba en el evento que se inscriba como apoderado de mesa para defender los votos durante el proceso democrático de este domingo.