Futuro incierto: Jorge Almirón aconseja a Alan Saldivia por su situación en Colo Colo

Desde su debut en el primer equipo de Colo Colo, Alan Saldivia supo ganarse al hincha gracias a su jerarquía y buenos rendimientos, factores que lo tienen como principal figura en este 2024. Esto despertó el interés de muchos clubes, por lo que Jorge Almirón no dudó en aconsejar a su pupilo.

"Si me tocara aconsejarlo, le diría que se asiente en el club. Tiene 21 años y hay tiempo para que haga una carrera prolongada. Los directivos han dicho que si hay una oferta, la prioridad es mantener el plantel, sobre todo con aquellos que han jugado más", comenzó señalando el DT en Radio ADN.

En ese mismo sentido, el exentrenador de Boca Juniors agregó que "Alan es joven, tiene pocos partidos en primera, tiene mucho potencial y estar en Colo Colo, jugando seguido, le ha servido muchísimo. Pero estoy convencido de que se queda, porque su puesto no es fácil, y los cambios no son sencillos".

Saldivia ha sido una de las figuras del Cacique.

De todas formas, Almirón aclaró que no está seguro del interés que hay por el jugador. "No lo hemos pensado. Son especulaciones de la prensa, no tengo la certeza de que haya equipos interesados en Alan Saldivia. No sé si el interés es real o los representantes lo están moviendo allá".

Es así como Jorge Almirón se tomó su tiempo para aconsejar públicamente a Alan Saldivia por su futuro en Colo Colo, pues su gran nivel ha puesto en duda su continuidad. De todas formas, los albos tienen planeado ofrecerle un nuevo contrato y aumentar su cláusula de salida casi al doble para retenerlo.

