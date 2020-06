Jorge Alís se burla de la salida de Mañalich con polémico video

El comediante argentino publicó un video enn sus redes sociales generando muchos comentarios.

Este sábado se hizo oficial la salida de Jaime Mañalich del ministerio de Salud.

Por ello, las redes sociales no se demoraron en reaccionar a la salida de Mañalich. Pero fue Jorge Alís el que sorprendió a todos con un video que se burla de la labor del ahora exministro de Salud y su salida de La Moneda.

Alis canta lo siguiente, tomando como referencia el comienzo de la canción del Conejo Malo: “Antes yo me sobraba, tenía mucho ego / Cuidé la economía, por sobre los chilenos / Los muertos escondía, ahora me descubrieron… No, tranqui, ya deje la zarra” (sic).

Además de tirarle dardos a Mañalich, Jorge Alis también repasa a otras figuras mediáticas como Virginia Reginato y Karol Lucero.

