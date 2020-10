Este domingo 18 de octubre se conmemora un año del estallido social en Chile.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri hizo la distinción de dos aniversarios: el de este domingo 18 de octubre como uno de violencia y el del 25 de octubre de 2019 cuando se realizó “La marcha del millón”, la que destacó como “pacífica y ciudadana”.

Respecto a la conmemoración de este domingo, el parlamentario fue enfático en señalar que “no es el aniversario de la manifestación social masiva del 25 de octubre“.

“En este aniversario, del estallido de violencia, ojalá nuestros compatriotas hayan aprendido que a través de la violencia nuestro país solamente retrocede. No volvamos a llamar nunca una persona que se manifiesta, un manifestante, al que destruye, al que quema y al que vandaliza”, cerró.

Jorge Alessandri @alessandri Aquien representa? queda claro que este tipo NO representa a los chilenos sólo a los poderosos que le dan mesada!! Que las chilenas y chilenos lo conozcan bien esta lacra no puede seguir en el congreso!! No más paracitos!! pic.twitter.com/POrskYcxMw