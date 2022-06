Jordi Castell trató de "vedette encubierta" a Cathy Barriga en La Divina Comida

“Es una virtud, ser UDI y estar con el escote hasta acá…”, agregó el fotógrafo sobre la ex alcaldesa de Maipú.

El fotógrafo nacional, Jordi Castell, fue toda una sensación en el reciente capítulo del programa La Divina Comida de CHV, instancia donde compartió junto a Evelyn Matthei, José Andrés Murillo y Pamela Lagos.

Durante la visita a la casa de la alcaldesa de Providencia, comenzaron una dinámica en la cual cada uno recibió una foto de un edil de la ciudad y entregó su opinión sobre él. Cuando fue el turno del ex conductor de Primer Plano, mostró que le tocó la polémica Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú que recibió cientos de críticas por su gestión.

El fotógrafo no se guardó nada y lanzó sus dardos en contra de la ex chica Mekano. “A mí me cae bien ella, pero yo soy perverso”, señaló. Tras esto, se lanzó con todo contra la ex autoridad comunal. “La señora Cathy Barriga ¿Qué es lo mejor de ella? Que es una vedette encubierta. Es una virtud”, explicó.

“O sea, ser UDI y estar con el escote hasta acá, con el sostén al aire, con el marido con el récord de inasistencias en el Congreso…”, opinó. Luego de esto, se fue a lo negativo de la ex alcaldesa. “Pucha, hacer Tiktoks, con unos abrigos de pésimo gusto, rojos, cuando la gente estaba vuelta loca en su casa encerrada, eso me pareció una burla”, criticó.

Matthei añadió que lo más que odiaba de la política era la “frivolidad”, destacando que eso había sido el problema de Barriga y sus comentados Tiktoks. Tanto Jordi y Matthei señalaron eso sí, que encontraban que la ex alcaldesa era muy inteligente.