Jordi Castell sorprendió con una dura crítica a las líderes del Partido Comunista

“Seguimos dándole importancia a un partido que no existe”, señaló el fotógrafo en un nuevo capítulo de La Divina Comida de CHV.

La noche del pasado sábado se estrenó un nuevo capítulo del programa “La Divina Comida” de CHV, instancia donde los invitados hablaron de diferentes temas, entre ellos la política.

Fue ahí donde Jordi Castell aprovechó de dar su opinión con respecto al Partido Comunista y también sobre las dos caras visibles de la coalición del actual Gobierno, Camila Vallejo y Karol Cariola.

La conversación se dio en medio de la comida de Evelyn Matthei mientras llevaban a cabo una particular dinámica de juegos, que consistía en que los comensales debían sacar una imagen de un recipientes para decir lo bueno y lo malo de los personajes. Pamela Lagos le tocó hablar sobre la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y posteriormente llegó el turno del fotógrafo quien tomó la palabra para emitir críticas en contra del Partido Comunista.

“Yo, fíjate, que siendo pro democracia, creo que es demasiado sospechoso que un partido político que no ha tenido éxito en ninguna otra parte del mundo, aquí funcione” sostuvo. “No entiendo que cabras valiosas como Karol Cariola esté en un partido político que no tiene asidero valórico”, añadió.

Finalmente, el artista dio su opinión sobre la Ministra Secretaria General de Gobierno: “La Camila Vallejo, no me cabe duda que está preparada para muchas gestiones políticas... Pero no entiendo por qué seguimos dándole importancia a un partido que no existe”, cerró.