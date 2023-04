Jordi Castell revela que reconocido actor chileno es su amor platónico

El siempre controvertido fotógrafo nacional, Jordi Castell, nuevamente sorprendió a todos en el mundo de la farándula al asegurar que siente una debilidad por un querido actor nacional. “Le perdonaría todo. Me gustan los hombres que se ríen lindo”, indicó.

Todo ocurrió en el nuevo episodio de Tal cual, instancia donde Raquel Argandoña y Jordi Castell hablaban sobre un desfile de modas al que asistieron. A la hora de elegir a los modelos favoritos, el fotógrafo señaló a Jon Kortajarena como uno de sus amores platónicos. Sin embargo, a los pocos segundos aclaró que el lugar que ocupó alguna vez el supermodelo había sido tomado por una figura nacional.

La conversación pronto devino en un análisis acabado de los gustos de Jordi. Y allí fue cuando explicó, por ejemplo, que “la primera vez que vi a Álvaro Elizalde me enamoré, pero después me desenamoré. Es que tengo amores platónicos, me gustó hasta hace poco, pero ahora lo cambié por Vlado Mirosevic. Tomás Vodanonic es muy chico para mí”.

Más tarde, eso sí, aclaró quién es la figura nacional que desplazó a Kortajarena: Pedro Pascal, el actor chileno que la rompe en Hollywood con personajes como el Mandalorian o su papel en The last of us.

Para el fotógrafo, “es el padre de mis hijos, se lo presentaría a mi mamá y si me inventa una guagua le diría que sí, al tiro”. “A Pedro Pascal le perdonaría todo. Me gustan los hombres que se ríen lindo”, cerró.