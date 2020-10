Jordi Castell "basureó" a Marcelo Ríos por sus hirientes declaraciones en redes sociales

"Creo que no puede haber alguien tan retardado y creo que no puede haber alguien más solo", relató el fotógrafo.

El animador de televisión Daniel Fuenzalida fue el nuevo invitado del programa "El Aperitivo", que anima el fotógrafo Jordi Castell en Instagram. En el espacio, hablaron sobre los conflictos públicos que ambos han tenido con Marcelo Ríos.

Todo partió cuando el animador de Me Late hizo un comentario sobre el posteo que el ex tenista le realizó hace unos días en redes sociales, donde Fuenzalida pedía rezar por su madre que estaba internada grave por coronavirus.

Es que en la publicación del “ExHuevo”, el ‘Chino’ Ríos escribió: “Acá estamos todos muy preocupados por tu mamá no podemos ni dormir. Por mi parte te deseo lo mejor y ojalá se recupere, cualquier cosa, aquí estaré muy pendiente“, palabras que fueron interpretadas como irónicas por varios seguidores.

En este contexto, en el programa Castell indicó que cuando quisiera Fuenzalida lo llamara para aparecer en Me Late y así “disparar” en contra de Marcelo Ríos, pues tiene “guardada la artillería“.

“Cuando tú quieras Jordi, te unes y disparamos juntos”, le contestó Fuenzalida y continuó, “Yo también tengo una guardada fuerte con el mismo tenistas, porque una cosa es poder tirar la talla, poder bromear, que él se enoje, que yo me enoje. Yo tengo audios de él bastante violentos y heavys guardados, y también podemos disparar juntos“.

“Yo no me he referido a este tema, pero cuando yo subí una foto sobre mi mamá hubo algo bien errático de él que me quedó dando vueltas, que no quiero hacer polémica ni nada, pero que encuentro que fue un poquito desubicado”, agregó el animador.

A lo que el fotógrafo respondió: “Yo creo que estás siendo demasiado diplomático. Eso no se hace, no se dice. Creo que hay un límite de miseria humana. También me indigné cuando leí eso que escribió sobre tu mamá, porque lo encontré, hueón… Creo que no puede haber alguien tan retardado y creo que no puede haber alguien más solo“.

Y añadió: “Porque cómo no tiene a alguien al lado que le diga ‘borra eso, eso no se hace‘… Una mamá, una mujer, una hija… Bueno, es que la hija tampoco lo pesca porque le pilló cosas en el teléfono súper feas (…) Ustedes dos pueden tener muy mala onda, pero no puede él refugiarse en la ironía de tu mamá que está en la clínica por coronavirus. Eso no se hace“.

“Lo tengo un poco guardada, no quise reaccionar ni nada”, confesó Fuenzalida, “Porque, además, nada po’… Yo estoy concentrado en la recuperación de mi mamá, no en atender este tipo de comentarios. Así que me da lo mismo eso“.