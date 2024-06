VIDEO: Jordhy Thompson causa polémica por burlas sobre agresiones en contra de su ex pareja

A inicios de 2024, Jordhy Thompson se trasladó a Rusia para unirse al equipo Orenburg. Esto tras despedirse de Colo Colo en medio de un proceso judicial por violencia intrafamiliar que ejerció contra su ex pareja. A pesar de las complicaciones legales, Thompson logró trasladarse al continente europeo pagando una considerable suma de dinero, específicamente 100 millones de pesos.

Actualmente, el joven futbolista se encuentra de paso por nuestro país, donde llegó a reunirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, su regreso no ha estado exento de controversia. Y es que en una reciente transmisión en vivo realizada por una de sus amigas en Instagram, se le vio manejando y cantando una versión modificada de la canción “Gata Only” de FloyyMenor y Cris MJ.

En lugar de la letra original, Thompson entonó: “Que si estás conmigo yo no te voy a pegar”. Si bien esto provocó la risa de su acompañante, no generó el mismo efecto en las redes sociales. El video rápidamente se viralizó, captado y difundido por varios portales de espectáculos. Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios de redes sociales condenaron las declaraciones de Thompson, considerándolas una burla hacia su propia situación judicial y hacia las víctimas de violencia intrafamiliar.

Jordhy Thompson condenado por VIF

Recordemos que el futbolista fue condenado por femicidio frustrado, violencia intrafamiliar (VIF) y desacato, por agresiones realizadas a su expareja Camila Sepúlveda. Pese a los graves delitos, logró salir libre, y del país, tras pagar una fianza millonaria.

Sin duda su actuar pone en duda un posible arrepentimiento sobre los actos cometidos en contra de su expareja, pese que aseguró haber hecho un “mea culpa” hace algunas semanas. “La verdad, es que hice un mea culpa frente a todo lo que ocurrió (...) acá estamos, intentando hacer lo correcto, no estoy apurado en lo que pueda ocurrir con mi carrera en el futuro y así alcanzar mis objetivos”, manifestó en esa ocasión.