Jordhy Thompson pide refuerzo de lujo en Colo Colo y se burla ferozmente de la U

Jordhy Thompson goza de un gran presente en el fútbol ruso, y es que el exatacante de Colo Colo está a solo un partido de sellar su permanencia en el FC Orenburg. Sin embargo, no olvida sus orígenes y nuevamente habló del 'popular', donde pidió el fichaje de una figura del fútbol chileno, y de paso ninguneó ferozmente a la Universidad de Chile.

Así es, el delantero de 19 años solo necesita un encuentro más con la camiseta gasífera para cumplir con la cláusula automática y que su carta pase a pertenecer al equipo ruso, pero esto no le impide estar al tanto de lo que acontece al Cacique, y en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales habló del Superclásico donde cayeron ante la U en marzo pasado.

"Nosotros somos los mejores. El Colo es el mejor de Chile, no hay competencia", afirmó el futbolista para sus seguidores de Instagram, y tras ello aseguró que si la U acabó con la racha de 23 años sin vencer en la 'Ruca', fue gracias a que su excompañero Damián Pizarro no estuvo presente en el encuentro: "Es porque no jugó Pizarro. Hubiera matriculado brígido".

En esa línea, aprovechó de burlarse por las eufóricas celebraciones azules tras el histórico triunfo en Macul, especialmente por la aparición de varios hinchas universitarios en Plaza Baquedano una vez consumada la victoria: "Eso sí, lo celebraron brígido, como si hubieran salido campeones. No pueden ir a Plaza Italia a celebrar".

Y para finalizar, Thompson se refirió a la posibilidad que tiene Colo Colo de traer refuerzos a mitad de año, donde no dudó en pedir la contratación de Luciano Cabral, figura excluyente de Coquimbo Unido en esta temporada que suena con fuerza para llegar al Monumental: "Que traigan al de Coquimbo, al '10'. Ese hueón es terrible bueno".

