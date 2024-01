Jordhy Thompson tenía todo listo para viajar a Rusia y firmar por el FC Orenburg, y el delantero llegó la mañana de este sábado al aeropuerto internacional de Santiago para emprender vuelo al continente europeo. Sin embargo, el ex Colo Colo no pudo subir al avión y aún no logra abandonar el país por un insólito motivo.

Así es, el futbolista de 19 años dejaría Chile durante la mañana de esta jornada sabatina para sellar su contrato con el equipo ruso, pero al momento de abordar su avión sufrió un duro revés que aún lo mantiene en territorio nacional, y es que su vuelo estaba sobrevendido.

De hecho, según información publicada por Deportes 13, el vuelo no contaba con clase Bussines disponible, y resulta que el delantero no puede realizar este viaje en otra categoría, puesto que debe llegar a realizarse los exámenes médicos correspondientes una vez que aterrice en suelo ruso.

Ante ello, y de no presentarse ningún otro inconveniente, el formado en el Cacique deberá realizar su viaje con destino a Rusia durante el día domingo, pues, una vez listos los chequeos médicos, debería ser presentado a principios de la semana entrante como nuevo refuerzo del FC Orenburg, club al que llega en condición de préstamo desde Colo Colo por los próximos seis meses.

Cabe destacar que tras los episodios de violencia de género protagonizados por el futbolista hacia su expareja, Jordhy Thompson consiguió la autorización de abandonar Chile luego del pago de su fianza, la cual, mediante la entrega de una propiedad, le permitió levantar el arraigo nacional que la Justicia le dictaminó en un principio.