Johnny Herrera nuevamente lanzó duras declaraciones en contra de Santiago Escobar

“Es difícil encontrar una línea de juego clara”, explicó el exfutbolista de la Universidad de Chile, que también se refirió a la llegada de Cecilia Pérez a Azul Azul.

Una serie de cambios se están viviendo en la Universidad de Chile, luego de que se ratificara la presidencia de Michael Clark y la polémica llegada de la ex ministra Cecilia Pérez. Las decisiones que se tomaron han dado qué hablar, por lo que uno de los ídolos del club, Johnny Herrera, analizó las nuevas incorporaciones y también criticó al entrenador azul, Santiago Escobar.

Durante una conversación con ADN Deportes, el comentarista deportivo de TNT Sports aseguró sobre la nueva mesa directiva que “casi que diera lo mismo, porque es solo un enroque, todo lo que pasa en el club depende de una sola persona que es (Michael) Clark”. Con respecto a la bullada llegada de Cecilia Pérez, el ex arquero explicó que “si es de la U y quizás cuál sea su proyección”. Por otro lado, destacó que José Joaquín Laso no era seguidor del equipo.

En esa misma línea, el ex portero de la U se refirió al momento que atraviesa su ex equipo y fue tajante al criticar a Escobar. “La U necesita una línea de fútbol y (Santiago) Escobar lo único que ha hecho es no encontrarla”, comentó al medio.

“Creo que en los 10 partidos del torneo nunca repitió una formación, por tanto es difícil encontrar una línea de juego clara, entonces yo creo que de pronto le quedó un poco grande el club, hay decisiones que uno no entiende”, agregó. Por lo mismo, explicó que cree que a Escobar se le acabó el crédito dentro de la U.

“Hace rato es que no muestra mejoría y todo lo contrario, hay involución en el equipo por tanto es difícil que pueda conseguir cosas positivas o encontrar una idea clara de fútbol”, cerró.