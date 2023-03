Johnny Herrera revela el Superclásico que más le dolió perder en el Estadio Monumental

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, abordó la nueva versión del Superclásico del fútbol nacional que sostendrán este domingo albos y azules en el Estadio Monumental.

En esta oportunidad, el ex arquero azul hizo referencia al encuentro disputado en la temporada 2018, ocasión en que los fanáticos del 'Cacique' exhibieron un lienzo bastante violento. “Yo cuando lo pasé mal en el Monumental fue cuando subieron el lienzo. Fue de la hinchada, pero el estadio estaba todo coludido. Cortaron la luz, no hubo grabaciones, antes que empezara el partido me rompieron la cabeza con un piedrazo. Me acuerdo que le mostré a Roberto Tobar y él me preguntaba ‘¿qué hacemos?’. Yo le dije ‘vamos a jugar’", indicó en conversación con TST Podcast.

“Aparte de la amenaza que era normal toda la semana, después que te cuelguen un lienzo y sales apuñalado, ya era un poquito extremo, pero te juro que me dio prácticamente lo mismo”, agregó el ex portero.

En la misma línea, el ídolo azul sostuvo que “eso fue el lienzo, pero cuando tienes a un tipo apuntándote con una bengala a seis metros... como que lo tomé súper bien, pero no cualquiera hubiese podido seguir jugando, créeme”. “Me pasó una bengala por al lado, antes de empezar el partido”, cerró.