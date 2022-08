Johnny Herrera recibió con un sorpresivo mensaje a Esteban Paredes en TNT Sports

La leyenda de Colo Colo será parte del programa "Sabor a Gol" de la señal deportiva privada.

Esteban Paredes se sumará a TNT Sports con Johnny Herrera.

Una vida feliz lleva el ex jugador profesional y leyenda de Colo Colo, Esteban Paredes, ya que dará el primer gran salto de su carrera televisiva al ser confirmado como nuevo rostro de TNT Sports Chile.

La señal privada anunció que el goleador histórico del fútbol chileno se sumará para ser parte del programa Sabor a Gol, siguiendo los pasos de varios otros exfutbolistas que han llegado a la pantalla.

Uno de los encargados de darle la bienvenida al "Tanque" fue el ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, uno de los grandes rivales del ex albo en su carrera, quien le envió un cariñoso saludo. "Hola Esteban. ¿Cómo estás? Habla Johnny Herrera por acá. Te mando un abrazo grande, amigo, ex compañero de selección. Te felicito por este nuevo emprendimiento y te deseo todo el éxito del mundo. Que te vaya bien, chao", señaló el ídolo azul en redes sociales.