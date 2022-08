Johnny Herrera le mandó un curioso mensaje a Esteban Paredes

El ex portero de los azules aprovechó de responder a la posible invitación del ídolo albo para su partido de despedida del fútbol.

Johnny Herrera y Esteban Paredes.

El ex arquero e ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió durante las últimas horas a la eterna rivalidad que protagonizó con el ex delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, quien lo tenía de "casero" al convertirle en casi todos los encuentros que disputaron entre ellos.

Ante esto, el ahora comentarista de TNT Sports le bajó el perfil al buen registro del "Tanque", y aprovechó de enviarle una picante declaración respecto a la rivalidad entre ambos.

"Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo, pero en verdad buena onda", señaló el ex portero en conversación con Blizsports.

Y es tanta la buena onda entre los ex profesionales, que el propio otrora goleador de Colo Colo dejó la invitación hecha para que el comentarista pudiera asistir. Pese a la propuesta, el ídolo azul explicó sus motivos para no asistir al duelo cuando este se realice.

"¿Tú crees que iría a meterme al Monumental cuando la última vez me tenían un lienzo gigante conmigo apuñalado como de 20 ó 30 metros? Me llegó un piedrazo ese día que me rompieron la cabeza, no sé si la gente le gustaría verme ahí", respondió.