Johnny Herrera lanzó una dura crítica contra el caso de Juan Martín Lucero

El exportero y capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, atacó sin filtro al delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, tras manifestar sus intenciones de emigrar al Fortaleza de Brasil. La polémica fue abordada el pasado miércoles en “TST Podcast”, donde desligó de las culpas al conjunto brasileño y apuntó directamente al “Gato”.

“Yo creo que Fortaleza está haciendo la gestión nada más y está en su derecho. De quien se habla pésimo es netamente de Lucero”, reveló el ex arquero y capitán de Universidad de Chile.

“A uno de chiquitito le enseñan a respetar lo que dice y más todavía lo que firma. Cuando llega una oferta, uno se tiene que acoger al conducto regular, presentarte en tu equipo y en caso de tener una oferta, lo conversas, tratas de negociar. Si es tan positivo, tratas de negociar la forma, pero no entrar en rebeldía y no presentarse a entrenar”, indicó.

El exportero le dio con todo al delantero. “De una u otra forma se está pasando por la raja a Colo Colo, es así, no hay que buscar dobles lecturas. No es un jugador de 18 o 20 años que te diga ‘es que mi representante me está aconsejando’”, planteó.

“A nosotros nos pasó una vez en Universidad de Chile, pero el jugador era un futbolista de 20 años, lo que de alguna u otra forma es más entendible, a esa edad no sabes dónde estás parado. Pero en el caso de Lucero, un jugador de más de 30 años que sabe para dónde va la micro, claramente le importa muy poco lo que piense la gente de Colo Colo”, finalizó.