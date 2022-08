Johnny Herrera lanzó toda su furia en contra de Azul Azul: "Creen que el hincha es hueón"

El ex meta de Universidad de Chile también aseguró que no está en contra de involucrar al agente Fernando Felicevich en el elenco azul.

Johnny Herrera.

El ídolo azul y actual comentarista deportivo de TNT Sports, Johnny Herrera, nuevamente sacó la voz y disparó sin filtro contra Azul Azul y el Grupo Sartor, controladores de la Universidad de Chile.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex arquero cuestionó a la concesionaria por sus dichos sobre el trabajo en las juveniles. “Es una apuesta que conlleva riesgos, pero es algo que venimos armando hace dos años y hoy estamos viendo los frutos”, había señalado el gerente deportivo, Manuel Mayo, hace algunos días.

El ex meta está en desacuerdo y cree que la aparición de figuras jóvenes como Lucas Assadi o Darío Osorio no es mérito de Azul Azul: “Con las últimas explicaciones que escuché, la verdad, me dieron deseos de darme con un palo en la cabeza”. “Lo de Assadi y de Osorio es producto del buen trabajo de cadetes de la U, jaja pero, ¿de qué trabajo de cadetes me hablan? A veces creen que el hincha de la U es gil, es hueón, de verdad, quieren salir con pequeños dulcecitos”, añadió el ex capitán azul.

El ex seleccionado recalcó que “esos dos cabros son talentos innatos del fútbol, que aparecen cada 10 o 20 años. Tienen un talento innato, por eso juegan solos. Tratan de hacer algo solos. Lo colectivo lo enseñan en cadetes, mientras que los cabros de atrás ni hablar como defienden. Qué digan ese tipo de estupideces, para que la gente los congracie es absurdo”.

El ex meta de Universidad de Chile también aseguró que no está en contra de involucrar al agente Fernando Felicevich en el elenco azul: “Yo no tengo problema o cualquier hincha de la U no tiene problema. Te lo juro por mi vida, porque el tipo va a traer a Alexis Sánchez o va traer a Mauricio Isla, cachai”. Eso sí, el comentarista apuntó que “si va a venir a lucrar, a traer cabros, de no sé, sin desmerecer a nadie, del del equipo de mi pueblo, Malleco, para potenciarlos, para valorizarlos más y venderlos al doble, ahí está cagando al club”.