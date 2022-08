Johnny Herrera explicó por qué "Campitos" debe ser el arquero titular de La Roja

"Cristóbal Campos es uno de los pocos proyectos que yo he visto con tanta seriedad para que sea el arquero de la U y la selección chilena", indicó el ídolo azul.

Johnny Herrera ama a Cristóbal Campos.

El ídolo de la Universidad de Chile y actual comentarista deportivo del programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, Johnny Herrera, nuevamente encendió el debate en redes sociales al postular al arquero de los azules, Cristóbal Campos, como el nuevo meta titular de la selección chilena de fútbol.

El ex portero azul entregó sus motivos al medio Bliz Sports, donde fiel a su estilo, no se guardó nada y se mandó sus particulares frases de apoyo a su ex colega. "Cristóbal Campos es uno de los pocos proyectos que yo he visto con tanta seriedad para que sea el arquero de la U y la selección chilena. Un arquero con buen juego de pies es atípico. Él con (Brayan) Cortés serán la pelea de acá para adelante en el arco. Brayan tiene cinco años más que campos y creo que Campos lo va a pasar", indicó el campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

Además, el comentarista indicó que "me gusta Campos, es un pilar, no se ha llevado boletas y ha ayudado a ganar partidos, ha sido figura pese a tener pocos partidos como profesional. Hay hartos cabros buenos. Lucas Assadi, Darío Osorio. Tienen un talento natural, les pasas la pelota, se sacan a tres y la meten al arco con golazo al ángulo. Mauricio Morales, el contención también", cerró.