Johnny Herrera exige a Colo Colo que no "arruguen" en la Copa Libertadores

El ex arquero de Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports, Johnny Herrera, analizó durante las últimas horas el abordable grupo que le tocó a Colo Colo en la próxima Copa Libertadores de América, donde enfrentará a Boca Juniors de Argentina, Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela.

Es cierto que aparte del club argentino, los otros equipos no cuentan con mucha experiencia en copas internacionales, por lo que podría ser una ventaja para los albos. Además Boca no está pasando por un buen momento en el torneo de su país. Incluso, vienen de despedir a su director técnico durante esta semana.

Por lo mismo, el ídolo de la Universidad de Chile hizo un llamado a Colo Colo a no decepcionar, ya que la tienen fácil. “Esta es una oportunidad única, este grupo es único. Encontrarse con este Boca, no es el River que ha sido finalista, semifinalista, campeón de Copa Libertadores. Boca viene pasando por un mal momento hace rato, está sin técnico” comentó el ex arquero en el panel de Todos Somos Técnicos.

“Vas a jugar con Monagas, con todo el respeto se merecen los otros equipos. ¿Cómo está Boca en el torneo argentino?, ¿Cómo está Monagas en Venezuela?, ¿Cómo está Deportivo Pereira en Colombia? Entonces ¿Para qué lloran antes de tiempo? Si ese es el punto. Tienes que participar y jugar”, agregó.

Johnny Herrera.

“Es responsabilidad de un equipo que se hace llamar grande en representar bien al país, esa es la responsabilidad. No de comenzar a arrugar porque me toca Boca, Monagas y Pereira. Si estamos arrugando antes que empiecen, no vayamos más (...) Tú tienes una responsabilidad, indistinto de cómo llegues: tienes que representar al país”, agregó.

Finalmente, el ex jugador de Universidad de Chile le mandó un mensaje "sin filtro" a todo el plantel del actual campeón del fútbol chileno: “Si te haces llamar equipo grande, tienes que estar a la altura”, cerró el ídolo del cuadro universitario.