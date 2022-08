Johnny Herrera entregó detalles de la "encerrona" sufrida en Viña del Mar

“Me apuntaron y decían “¡Pégale un balazo, pégale un balazo!”, pero creo que era más para meter miedo”, señaló.

El comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y ex arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la encerrona que sufrió el pasado sábado en la ciudad de Viña del Mar, donde sufrió el robo de su vehículo de alta gama, un Porsche Cayenne Coupe.

“Se me cruzó un auto, del que se bajaron dos “gallos” con pistolas, mientras que otros dos se quedaron en el vehículo... Me di cuenta de que me venían siguiendo quizás desde Santiago, aunque los noté a la altura de Lo Vásquez... Nunca pensé que se me iban a cruzar, lo que pasó en la recta de Las Salinas”, señaló con voz temblorosa.

“Me apuntaron y decían “¡Pégale un balazo, pégale un balazo!”, pero creo que era más para meter miedo”, relató en una comisaría de la Ciudad Jardín el retirado futbolista de 41 años.

El ídolo azul agregó que “gracias a Dios no pasó a mayores y no iba con mi hijo... Solo fue lo material. Ayer (el viernes) tuve programa hasta tarde (en TNT Sports en Santiago) y me vine este sábado. Es lo que hago siempre”. “En todo caso era esperable algo así desde hace rato, y lo había comentado con mis amigos: que en cualquier momento te puede pasar”, agregó.

El Bicampeón de América explicó que “entré a un (servicentro) Copec y los “gallos” se pusieron detrás mío y luego salí. No tuve margen, porque me pilló un semáforo rojo, paré y ahí se bajaron con las pistolas. Hubo un forcejeo y también me quitaron una cadena”.