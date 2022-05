Johnny Herrera emitió una dura crítica en contra de Brayan Cortés en TNT Sports

El ex arquero de la U aseguró que el iquiqueño no da confianza tras el error que cometió el pasado domingo en Rancagua.

Johnny Herrera.

Una despiadada crítica realizó el ex portero de la Universidad de Chile y actual panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera, en contra del golero de Colo Colo, Brayan Cortés, luego de su desafortunado error en el duelo del pasado domingo O'higgins de Rancagua.

“No se nota tanto porque no termina en gol, pero ha tenido varias. Creo que debe ser más fluido en el juego con los pies, a veces tratan de hacer cosas que no son para ellos”, arrancó el exguardameta de la Universidad de Chile en Todos somos técnicos. “Cuando chico uno nace más bueno para la pelota, para el arco, pero él da la impresión que se hizo mejor con los pies. Es un accidente, pero no tiene que abusar. Cuando hay excesos de confianza te hacen aterrizar un poquito, le tiene que servir para el futuro. Lo dijo (Gustavo) Quinteros también, que regalaron el primer gol. Eso te tiene que llegar, porque es justificado”, agregó.

En esa misma línea, el ídolo azul explicó que el joven nortino “llegó a un nivel importante, lo acompaña un equipo con nivel como Colo Colo. Pero lo importante no es llegar, es mantenerse. Estar dos, tres, cinco años en un alto nivel, ese es el que va a destacar. El que zigzaguea, no trasciende”. Además, insistió en la idea de que “viene con estas jugadas hace rato. Para mí no es un arquero tan confiable, más allá de todo lo que ha hecho”. De hecho, sostuvo que “para mí es más arquero Sebastián Pérez. Cortés tiene 27 años ya, no viene apareciendo. He seguido la carrera de todos los arqueros del fútbol chileno. Para uno puede ser Cortés, para otro puede ser otro, para mí, es (Sebastián) Pérez”.

“Lleva cuánto jugando seguido en Colo Colo sin ser apurado? Con Miguel Pinto cuál se pegaba más chiflotas. Y todavía no le llega una oferta importante concreta. Después de tanto tiempo jugando en la selección, en un equipo grande, con torneos internacionales, es porque algún detallito le tienen que ver”, cerró.