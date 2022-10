Johnny Herrera defendió a Cristóbal Campos tras su horrible jornada con la U

El ex arquero e ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la tarde para el olvido que vivió el joven arquero azul Cristóbal Campos, en la derrota 3-2 de Universidad de Chile ante Audax Italiano en Santa Laura.

En la edición del pasado lunes de “Todos Somos Técnicos”, el exportero reconoció que “Campitos” tuvo un mal cometido ante Audax, pero también hizo un llamado a la mesura. “Creo que la U no mereció perder. A Cristóbal (Campos) y le tocó equivocarse en el en el primer gol. Después, no me parece penal, porque cualquier tipo que haya jugado fútbol sabe que en este tipo de jugadas hay roces cuando hay un tipo por delante”, comentó “Samurái”.

En la misma línea, el multicampeón con la camiseta de la U manifestó que “Cristóbal tuvo un partido para el olvido. La semana pasada le tocó a Dituro, también le pasó a Brayan Cortés y son gajes del oficio”.

“Estas cosas pasan cada seis meses y le pasó a él, así que mala pata no más. Fue un partido ingrato”, agregó. Finalmente, el rostro de TNT Sports dijo que “esta vez le tocó a él, siendo que había salvado al equipo en otros partidos. La U tendría muchos menos puntos si no fuera por él”.