Johnny Herrera criticó la llegada de Mauricio Isla a la UC

El ídolo de la Universidad de Chile aseguró en TNT Sports que "nos hubiese gustado ver al Huaso en la U".

Con mucha tristeza reaccionó el panelista de Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera, a la inminente llegada de Mauricio Isla a la Universidad Católica, asegurando que lamenta que el "Huaso" no pueda vestirse con los colores de la escuadra de sus amores.

Recordemos que en las últimas horas se ha comentado de que el lateral chileno, se encuentra a detalles de cerrar su arribo al cuadro de la franja tras su paso por el Flamengo de Brasil.

En el programa Todos Somos Técnicos, el ex capitán azul, lamentó que el carrilero con pasos en el fútbol internacional, no arribé al club de sus amores, la “U”. Ante esto, el actual panelista señaló: “es un lata porque todos los que somos hinchas nos hubiese gustado ver jugar a Mauricio Isla en la U”.

“Es raro porque todos sabemos que es de la U. En la selección siempre lo dijo y lo hizo público. Hasta entrenó con nosotros (en el CDA), pero le podría estar pasando de pronto lo que le pasó a Carlos (Villanueva) para ir al Audax”, comentó el ex seleccionado nacional.

Además, mencionó porque el seleccionado no llega al elenco azul. Según sus conclusiones, declaró que “al tener el puesto de la banda derecha cubierto con dos buenos jugadores, que claramente no se comparan con Isla, pero quizás como hoy la urgencia del equipo es llenar otras posiciones, eso hace que no se concrete su llegada a la U”.

Al ser consultado por sus compañeros de programa sobre si Isla podría poner punto final a su carrera y no llegar a la “U”, Herrera declaró que "yo creo que ir a la Católica no influye tanto como si fuera Colo Colo, pero los años pasan y Mauricio ya tiene 34 años”.

“Quizás por cuánto tiempo va a firmar en la Católica. Y le deben haber ofrecido un contrato largo para renunciar un equipo donde está ganando muy bien y que es protagonista del continente para llegar a la UC”, cerró.