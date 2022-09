Johnny Herrera criticó a Azul Azul y los jugadores de la U tras anunciar a Miranda como DT

El exportero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, lanzó todos sus dardos en contra de la dirigencia y los jugadores de la U tras la elección de Sebastián Miranda como DT interino. "Se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero qué pueden opinar si no aportan nada", lanzó el ídolo azul en TNT Sports.

Sus descargos no quedaron ahí y se lanzó con todo contra el plantel de los universitarios señalando que. "Los grandes no aportan nada. Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara. Qué espera la dirigencia de la U para ponerse los pantalones como corresponde y llevar a un tipo que sea un líder innato y que tuviera trayectoria en el club", explicó.

"No conozco a Miranda, hay muchos dichos, dimes y diretes, que lo eligieron casi que los jugadores. Se especula que la gente del rancho de Felicevich lo eligió a Miranda. Especulaciones. Se tendrá que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento son puras cagadas las que se han pegado. Si le siguen haciendo caso a ese grupito (de jugadores) que está ahí, entonces la van a seguir cagando y el equipo va terminar descendiendo", agregó.

Para el exportero la elección de Miranda fue un error y para él existe un solo candidato para sacar a la U de la crisis, se trata de Ronald Fuentes. "Salió campeón con la U como jugador, como dirigente, conoce la interna, sabe dónde se va ir a meter", señaló.

"Ya la cagaron con Caputto, Valencia, Romero, entonces qué pretenden. Cuando asume Romero ganamos 5-0 en Santa Laura, un baile, con un partidazo. Ganamos el segundo, el tercero y se acabaron las ideas. Es muy distinto tratar con cadetes que tratar con un plantel“, cerró.